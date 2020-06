Middelbare school Rotterdam-Zuid sluit na twee dagen weer vanwege coronabesmetting

Het Vak College Zuidrand in Rotterdam-Zuidwijk heeft uit voorzorg de deuren gesloten en geeft vanaf donderdag weer onderwijs op afstand. Reden daarvoor is een coronabesmetting bij een van de medewerkers.

De middelbare school aan de Beumershoek was net als andere middelbare scholen in het land sinds dinsdag weer geopend. De besmette medewerker is toen niet op school geweest, zegt directeur Renée Bouwer in een brief aan de ouders van leerlingen. Wel is melding gemaakt bij de GGD van de besmetting.

Hoewel de GGD niet het advies heeft gegeven om de school te sluiten, heeft de directie dat wel besloten. De lessen zijn daarom vanaf donderdag weer op afstand. Het is niet duidelijk tot wanneer dat zal zijn.

De medewerker is geen leerkracht, maar maakt deel uit van het onderwijs ondersteunend personeel. "Diegene is waarschijnlijk niet in contact geweest met leerlingen, maar dat moet contactonderzoek eerst uitwijzen", zegt Marc Otto van stichting LMC Voortgezet Onderwijs, waar het Vak College onder valt. "Voor dat zover is, zijn we een paar dagen verder. Het thuisonderwijs verliep goed, dus daar kunnen we nu gauw naar terugveren."

Het Vak College biedt leerlingen één keer per week praktijkonderwijs aan. Dat ging de afgelopen weken, toen de school dicht was, niet zoals de leerlingen gewend waren. De algemene vakken zoals Nederlands, wiskunde en geschiedenis gingen wel gewoon door.

"In die zin is het jammer dat we nu weer even teruggaan naar onderwijs op afstand, want de leerlingen vinden het juist waanzinnig leuk om dingen te doen", zegt Otto. "Maar zorgvuldigheid gaat op dit moment boven alles."

