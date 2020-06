Preventief fouilleren: minder personen gecontroleerd, meer steekwapens gevonden

Bij het preventief fouilleren in Rotterdam in 2019 zijn veel meer steekwapens gevonden dan bij soortgelijke acties een jaar eerder. Het aantal steeg van 158 naar 196. Dat schrijft burgemeester Aboutaleb aan de gemeenteraad.

Op zich lijkt het logisch dat meer messen en andere steekwapens zijn gevonden bij de acties. In 2019 kwamen dergelijke incidenten vaak in het nieuws. Ook werd duidelijk dat in Rotterdam de messencultuur onder jongeren een feit is geworden.



Toch is de stijging opvallend, omdat in 2019 veel minder personen werden gecontroleerd dan in 2018. Dat daalde met vier procent van 5614 naar 5416.