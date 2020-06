Excelsior-aanvaller Joël Zwarts ziet Heerenveen wel zitten: 'Zou een heel mooie stap zijn'

Gerry Hamstra, technisch manager van Heerenveen, laat weten dat hij niet in wil gaan op de interesse in Joël Zwarts. "Ik ga nooit in op geruchten en dus ook nu niet. Alle uitspraken zijn voor zijn rekening."

Zwarts zelf weet wel van de interesse van Heerenveen, maar laat het verder aan zijn zaakwaarnemer Regi Blinker over. "Clubs zijn door de coronacrisis ook aan het kijken wat ze kunnen. En we hebben nog maanden. Misschien ga ik weg en misschien blijf ik bij Excelsior. Ik laat het gewoon op me af komen. Ik heb nog een contract tot 2022, dus ik zit goed. Maar voor mij is het sowieso een ambitie om een stap te maken en te kijken waar mijn plafond ligt."

'Dit is niks'

Voorlopig staat Zwarts dus nog op het trainingsveld van Excelsior. De club is een maand aan het trainen onder alle maatregelen. Waaronder het afstand houden. "Voor mezelf vind ik dat wel lastig, want ik ben wel iemand die graag de duels aangaat. Dat is het stukje kracht dat ik moet onderhouden. Ik train sowieso voor mezelf en ik merk het nog niet aan mijn lichaam."

Het liefst wil hij dan ook weer snel beginnen met de competitie. "Jazeker. Iedereen wil weer zo snel mogelijk beginnen, want dit is niks. Trainen met anderhalve meter afstand, geen duels, geen wedstrijden en dus geen wedstrijdritme. Het is heel lastig op dit moment."

Moniz

Zwarts heeft dit seizoen veel geleerd van Ricardo Moniz, die in februari vanwege tegenvallende resultaten werd ontslagen. Moniz ging individueel met hem aan de slag en focuste zich niet op wat hij niet kon, maar op dingen die hij al wel goed deed.

"Hij heeft mij dingen laten perfectioneren. Bijvoorbeeld mijn actie en mijn voorzet. Onder Moniz heb ik me echt kunnen ontwikkelen. Hij heeft mij met heel veel dingen geholpen en je zag ook dat ik goed de winterstop uitkwam."

De stap naar Excelsior ziet Zwarts, die de jeugdopleiding van Feyenoord doorliep, niet als cruciaal om nu mogelijk een stap naar de eredivisie te zetten. "Nee, niet zozeer. Ik denk dat ik vorig jaar die stap ook wel aankon. Bij FC Dordrecht heb ik in de spits, ondanks dat ik geblesseerd raakte, zes goals gemaakt. Dit is een prima stap geweest. Ik lig op schema."

Racisme

Woensdagmiddag was er een demonstratie tegen racisme op de Erasmusbrug in Rotterdam. Onder meer de voetballers Memphis Depay, Denzel Dumfries en Ahmad Mendes Moreira waren daarbij aanwezig.

"Ik heb het meegekregen, maar was zelf niet aanwezig", zegt Zwarts, kind van een Surinaamse moeder en een Nederlandse vader. "Mensen weten dat en soms zijn er ook dingen gezegd die duiden op racisme. Dat is nu wel minder geworden."



In november werd Excelsior-ploeggenoot Ahmad Mendes Moreira door fans van FC Den Bosch racistisch bejegend. Zwarts zocht Mendes Moreira op het veld op en sprak zich via social media vaak uit over het onderwerp racisme. "Het is bij nooit zo erg geweest als wat er bij 'Achie' is gebeurd. Maar het gebeurt. Dat moet veranderen. Dat moet stoppen."