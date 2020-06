Verpleegkundige die vroeg 'wil je niet naar me spugen?' toegetakeld met riem

De logische vraag 'wil je alsjeblieft niet naar me spugen' moest ze bekopen met een aanval met een broekriem en een scheldkanonnade. Een verpleegkundige die net klaar was met werken werd begin april op metrostation Prinsenlaan in Rotterdam mishandeld door een onbekende dader. Twee maanden later voelt ze er nog altijd de gevolgen van.

"Ik hoop dat de dader gepakt wordt en dat ik hem recht in de ogen aan kan kijken en hem kan vragen waarom hij dit nodig vond", zegt ze in gesprek met Bureau Rijnmond-presentator Suzanne Mulder.

Het is 6 april rond 15:00 uur 's middags. De verpleegkundige (haar naam is bekend bij de redactie) is net klaar met haar dienst in een psychiatrische kliniek in Capelle aan den IJssel. Door corona is het werk extra zwaar. Het hakt er bij cliënten flink in. Ze zijn extra in de war en angstig.

Bankje op perron

De verpleegkundige zit uitgeteld op een bankje op het perron. Ze wacht op de metro. Ze houdt netjes afstand. Anderhalve meter. De man naast haar doet dat niet.

"Twee stoeltjes verderop zat een man en die was de hele tijd voor mijn voeten, in mijn richting, aan het spugen. Echt gericht, zodat het speeksel voor mijn voeten terecht kwam." De vierde keer dat dat gebeurt, kan ze zich niet meer inhouden.

Tekst gaat door onder de foto



Gevaarlijk

"Toen heb ik hem gevraagd of hij ermee wilde stoppen, want ik vind het niet alleen respectloos, maar het is ook gevaarlijk in tijden van corona. Ik sprak hem aan op zijn gedrag, op een rustige, vriendelijke manier."

Vriendelijkheid is niet wat ze terugkrijgt. De verpleegkundige is transgender en ziet er naar eigen zeggen daardoor "misschien een beetje anders uit", maar de man naast haar grijpt dat aan om haar uit te schelden. "Voor nepwijf bijvoorbeeld. En hij zei broer en vent tegen me, ga zo maar door. Hij gebruikte ook heel vaak het woord kanker. Echt heel vervelend."

Vermoorden

Ze is in haar werk gewend om met agressieve mensen om te gaan, maar nu verstijft ze. En het blijft niet bij schelden alleen. De man dreigt haar in elkaar te staan en zelfs te vermoorden als ze niet weggaat, maar nog altijd zit ze versteend op het bankje.

"Toen trok hij zijn broekriem uit zijn broek en hij begon me te slaan." Hij raakt haar op haar hoofd en arm.

Gelukkig is daar een man op het perron die ingrijpt. Ondanks de coronamaatregel van anderhalve meter besluit hij toch tussen beiden te springen en de man vast te pakken.

Olifantenhuid

"Ik ben niet iemand die met heel veel boosheid rondloopt en als transvrouw maak je wel vaker respectloosheid mee. Je moet als transgender wel een zekere olifantenhuid hebben en niet alles meteen bij je binnen te laten komen, want dan heb je gewoon geen leven meer." Toch gebeurt dat nu wel.

"Het heeft mij harder geraakt dan ik gedacht had." Ze heeft na het incident last van huilbuien, heeft concentratieproblemen op werk en "ik merkte dat ik bang was geworden om naar buiten te gaan. Dat mensen je aanstaren. Dan ga je aan jezelf twijfelen."

Lotgenoten

Inmiddels heeft ze professionele hulp. Dat helpt. Dat ze nu haar verhaal doet is een statement aan lotgenoten. Ze merkt dat er angst is om aangifte te doen van dit soort incidenten.

"Wat ik hoop is dat nu ik naar buiten ga met deze aangifte, dat iets doet met de aangiftebereidheid van lhbt'ers. Dat we ons niet in een hoek laten drukken. Dat ook geweld tegen ons niet normaal is en dat er iets tegen moet gebeuren."

Dader

De politie is nog op zoek naar de verdachte, die er na het incident vandoor ging. Beelden van bewakingscamera's op het station hebben hem vastgelegd. Bureau Rijnmond zendt die beelden donderdag uit. De hoop is dat iemand hem herkent.

Daarnaast roept de politie getuigen op zich te melden. In het bijzonder de man die tussenbeide sprong. De politie wil graag met hem in contact komen.

Bureau Rijnmond is vanaf donderdagmiddag 17:20 uur te zien op TV Rijnmond en wordt ieder uur een herhaald.