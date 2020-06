Geen aangifte, geen onderzoek na bekladding beeld Pim Fortuyn

Volgens een woordvoerder van de gemeente is het beleid zo dat alleen aangifte wordt gedaan als een beeld is beschadigd. "We maken een beeld dat is beklad altijd schoon. Dan controleren of er ook schade is. Is er geen schade, dan doen we geen aangifte."

In de buurt van de Korte Hoogstraat, waar het beeld van Fortuyn staat, hangt wel een camera. De afstand is te ver om te kunnen ontdekken wie verantwoordelijk voor de bekladding zou zijn.

Het standbeeld werd na de bekladding schoongemaakt door een Rotterdammer. Dat lukte deels. De gemeente heeft het werk donderdagmorgen afgemaakt.