'Zorgmedewerker' gaat er vandoor met mobieltjes

Een hele rustige en brutale man slaagt erin om binnen te komen in de woning van een 88-jarige man. Ook zijn zoon, die even langskomt, heeft aanvankelijk geen argwaan.

De bejaarde man woont aan de West-Varkenoordseweg in Rotterdam-Zuid. Op dinsdagavond 21 januari wordt er gebeld. Hij laat een man binnen omdat hij denkt dat het een zorgmedewerker is.

De man begint vrij snel na binnenkomst de kamers in de woning te doorzoeken. Als de zoon langskomt en de man in de slaapkamer bezig ziet, denkt hij eerst ook dat het een hulpverlener is. Temeer omdat de man heel rustig blijft.

Toch krijgt de zoon argwaan en hij loopt weer terug naar de slaapkamer. Dan gaat de man er vandoor, met drie mobiele telefoons, waaronder een seniorentelefoon. De insluiper staat goed op beeld.

