Transgender Naomi uitgescholden en mishandeld

Naomi is transgender en is inmiddels immuun voor beledigingen en opmerkingen, vertelt ze in Bureau Rijnmond. Maar onlangs schold een man haar niet alleen uit, maar mishandelde haar ook.

Door de coronacrisis is het op maandagmiddag 6 april om circa 15.00 uur rustig op het Rotterdamse metrostation Prinsenlaan. Naomi, werkzaam als psychiatrisch verpleegkundige, is op weg naar huis en zit op een bankje te wachten.

De man die naast haar gaat zitten spuugt een paar keer op straat, vlak voor haar voeten. Naomi vraagt de man hiermee te stoppen.

Vervolgens begint de man haar uit te schelden. Daarna trekt hij de riem uit zijn broek en slaat Noami daarmee op hoofd en schouder.

Een omstander trekt de man weg. Een andere man ontfermt zich over Naomi, die sindsdien spontane huilbuien, straatangst en concentratieproblemen heeft.

De verdachte is gefilmd. Hij heeft een slank postuur en is vermoedelijk van Antilliaanse afkomst. Hij is tussen 28 en 38 jaar oud en 1.70 tot 1.80 meter lang. Hij heeft zwart haar. De politie is overigens ook nog op zoek naar de man die de verdachte wegtrok.

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.