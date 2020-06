Verzorgingstehuis Koningshof weer dicht na coronabesmettingen

Koningshof in Rotterdam-Lombardijen. Foto: Google Streetview

Verzorgingstehuis Koningshof aan de Spinozaweg in Rotterdam-Zuid is gesloten voor bezoek na het constateren van nieuwe coronabesmettingen. Het gaat om twee medewerkers en twee cliƫnten. Dat bevestigt zorgkoepel Aafje.

In het tehuis waren juist net als in andere vestigingen de regels recent versoepeld. Uit voorzorg worden na de nieuwe uitbraak alle medewerkers en cliënten getest. Twee maanden geleden was één cliënt besmet geraakt. Die werd toen uit voorzorg elders ondergebracht.

Het aantal verpleegtehuizen met besmettingen in de regio is gedaald naar 24. Twee weken geleden waren dat er nog 36. Het aantal genezen cliënten staat inmiddels op 532. Dat meldt ConForte, het samenwerkingsverband van de verpleeghuizen in de regio.

In de instellingen zijn 479 cliënten (ruim 8 procent) overleden, 137 personen zijn nog besmet. In de tehuizen woonden voor aanvang van de coronacrisis 5750 mensen.