Verdachte fatale Parkkade-zaak naar Pieter Baan

De man die verantwoordelijk wordt gehouden voor de dood van een vrouw aan de Parkkade in Rotterdam gaat naar het Pieter Baan Centrum. Daar wordt bekeken of hij een geestelijke stoornis heeft.

Deze beslissing, die de rechter donderdag nam, kan betekenen dat de zaak enorme vertraging oploopt. Volgens advocaat Yehudi Moszkowicz van Fabian E. is de wachttijd bij het Pieter Baan momenteel 44 weken.

Fabian E. heeft bekend dat hij in december van het vorig jaar een vrouw met wie hij een knipperlicht-relatie had, heeft gestoken. Beiden zijn met de auto in het water van de Nieuwe Maas gereden. De verdachte wist uit de auto te komen, de vrouw werd een dag later dood aangetroffen.

Zelfverdediging

De grote vraag in deze zaak is of Fabian E. uit zelfverdediging heeft gehandeld. Vaststaat dat de 38-jarige man ook is gestoken, in het hart. "Dat was bijna fataal", zegt Moszkowicz.

Uit onderzoek blijkt dat de auto met een snelheid tussen de 25 en 55 km per uur in de rivier is beland. Justitie stelt dat de vrouw is overleden door de messteken, 22 in totaal.

Advocaat Moszkowicz deed donderdag zijn best die theorie te ontkrachten. "De meeste messteken zijn afweerletsel, geen diepe sneden. Volgens de deskundigen is het even waarschijnlijk dat de vrouw als eerste stak en niet mijn cliënt. Dat past in zijn verhaal dat het zelfverdediging was."

De advocaat voert verder aan dat niet duidelijk is of de vrouw al dood was voor de auto te water raakte, of dat zij is verdronken. "Het is dus helemaal niet zeker dat zij door het steken van mijn cliënt is overleden."

Worsteling

Volgens Moszkowicz kan het heel goed zo gegaan zijn: twee kibbelende mensen in een rijdende auto, waarbij de vrouw eerst steekt, de man reageert en tijdens de worsteling rijden ze het water in. De rechter in Rotterdam zei donderdag dat het een mogelijk scenario is, maar dat er ook bewijs is voor de optie dat Fabian E. schuldig is. De verdachte blijft daarom in de cel.

Waar justitie en de advocaat het wel over eens zijn, is dat Fabian E. zich uit de auto heeft weten te redden doordat hij als kapitein in de koopvaardij speciale trainingen heeft gevolgd. Zwaar gewond en onderkoeld was de man op de kade gekrabbeld en vervolgens meldde hij aan de politie dat er nog een vrouw in de auto zat.

De verdachte heeft geweigerd mee te werken aan onderzoek door een psycholoog en psychiater. De rechter: "Als we kijken naar de ernst van de zaak en ook de correspondentie tussen meneer E. het het slachtoffer, dan zien we alle aanleiding hem te laten observeren. Hij gaat dus naar het Pieter Baan."

Mede door de coronacrisis zijn de wachttijden daar flink opgelopen. Advocaat Moszkowicz gaat nog met zijn cliënt bespreken, of hij alsnog wil praten met een psycholoog en psychiater. Dat zou op veel kortere termijn kunnen dan een opname in het PBC.