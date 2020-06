A15 richting Rotterdam dicht vanwege ongeluk

De A15 van Gorinchem naar Rotterdam is donderdag afgesloten in verband met een ongeluk. Bij het ongeluk waren twee personenauto's, een busje en een vrachtwagen betrokken. Een persoon kwam bekneld te zitten.

Een vrachtauto kwam rond 17:00 uur tegen een personenauto aan. Een inzittende van de auto kwam vast te zitten. Deze persoon is naar het ziekenhuis gebracht.

Ook de verbindingsweg van de A27 bij knooppunt Gorinchem is dicht in verband met het ongeluk. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nog niet bekend.