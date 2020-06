Uitslag poll: Bijna negentig procent vindt recht op demonstratie niet zwaarder wegen dan strijd tegen corona

Het recht op demonstratie weegt niet zwaarder dan de strijd tegen corona, vindt ruim 89 procent van de deelnemers aan onze Rijnmond-poll. Na de Dam in Amsterdam afgelopen maandag, trok ook de demonstratie tegen racisme bij de Erasmusbrug in Rotterdam van woensdagavond duizenden mensen.

"Demonstreren is prima, maar niet nu. Dit was een klap in het gezicht van de zorg", schrijft Wilma Tolman-Odijk als reactie op Facebook.

Marco van Nimwegen is het met haar eens. "Ik begrijp de drang, maar dat recht is wat mij betreft nu tijdelijk ondergeschikt aan het gezondheidsbelang en alle regels die daarmee gepaard gaan." Lucy van Bergem vult aan: "Op dit moment is de strijd tegen corona belangrijker dan het recht op demonstreren, zeker als je elkaar de ruimte niet gunt."

Jonathan den Bakker stelt dat "mensen zich altijd beroepen op hun rechten, maar dan gemakshalve hun plichten vergeten. We hebben recht op demonstreren, maar de plicht dit veilig te doen", schrijft hij. "Nu is de afgelopen drie dagen gebleken dat demonstranten massaal hun plichten verzuimen. Het is daarom fijn voor de volksgezondheid dat de burgemeester van Dordrecht geen vergunning geeft voor een demonstratie."

Al 13 weken thuisblijven

Aart van Joolingen plaatst een persoonlijke noot. "Ik moet al 13 weken thuisblijven en ik mag niet in de trein, geen sociale contacten onderhouden, geen mensen zien, niet naar de winkel, niet naar de kerk en geen bezoek ontvangen", schrijft hij. "Waarschijnlijk nooit meer. Is dat geen schending van grondrechten? Er wordt alleen gevraagd een beetje afstand te houden."

'Dit weegt zwaarder dan corona'

Soesanto Bosari vindt juist dat het "opkomen tegen racisme zwaarder weegt dan een tijdelijke beperking van bewegingsvrijheid. Men hield zich aan de aanwijzingen en de genomen maatregelen, en bleef zijn best doen zich hier aan te houden... totdat bleek dat de door de burgemeester gekozen locatie te klein was."

"Hier hebben ze netjes gedemonstreerd en zelfs geluisterd toen ze weg werden gestuurd", schrijft een ander. "In andere landen gebeurt het tegenovergestelde! Ja, dit weegt zeker zwaarder dan corona! Wanneer je het probleem begrijpt, zul je het snappen!"

Uitslag

In onze poll stelden wij de vraag: weegt het recht op demonstratie in dit geval zwaarder dan de strijd tegen corona? Bekijk hieronder de precieze uitslag.

Kijk hieronder de demonstratie tegen racisme bij de Erasmusbrug terug: