Hoogoplopende emoties bij kinderen? 'Rustig blijven!'

Iedere ouder heeft er wel eens mee te maken: hoogoplopende emoties bij kinderen. Als ze 'nee' te horen krijgen, speelgoed door een broertje of zusje wordt afgepakt of als vader of moeder aangeeft dat het nu toch ├ęcht bedtijd is. De juiste aanpak? "Rustig blijven", zegt Fadma Bouchataoui, Rijnmondexpert en als opvoedkundige verbonden aan de wijkacademie in Rotterdam-Zuid.

"Ik denk dat veel ouders niet weten dat die hoogoplopende emoties heel normaal zijn en horen bij de ontwikkeling van het kind", zegt Bouchataoui. "Als een kind 'nee' te horen krijgt, wordt hij of zij geconfronteerd met teleurstelling. Dat levert frustratie op of kan zelfs een woedeaanval worden. Het is aan de ouders om het kind te begeleiden daarin en de emotie een plek te geven."

Rust is de remedie, aldus Bouchataoui. "Als een kind in die emoties zit, is hij of zij zichzelf niet en is de controle kwijt. Als een kind dan ook nog eens ziet dat de ouders geen controle hebben (doordat ze bijvoorbeeld zelf boos worden of gaan schreeuwen, red.), worden de kinderen nog meer emotioneel."

Emotie benoemen

Ouders moeten vooral de emotie benoemen. "Ik zie dat je boos bent. Ik kan me voorstellen dat je liever wil opblijven, maar het is nu toch écht bedtijd", geeft ze als voorbeeld. Laat kinderen uitrazen, maar biedt ze wel de veiligheid en de nabijheid aan om deze emoties te tonen.

"Kinderen weten vaak zelf niet waarom ze zo doen. Door te zeggen: 'misschien ben je wel moe', of 'misschien wil je wel langer spelen en ben je daarom boos'", leren ze hun emoties kennen."