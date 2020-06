Straatinterview tijdens de BLM demonstratie

Duizenden mensen stonden woensdag op en rond de Erasmusbrug om te protesteren tegen racisme en politiegeweld. Dit om te laten zien dat volgens hen ook hier in Nederland veel mensen met racisme te maken hebben. Volgens veel mensen liep de demonstratie niet zoals gehoopt. Deze moest vroeg worden afgekapt omdat teveel deelnemers te dicht op elkaar stonden. De coronamaatregelen konden onmogelijk nageleefd worden. Hierdoor ontstond onrust tussen de demonstranten. Hieruit volgde een angst voor escalatie. Uiteindelijk viel het mee en is de demonstratie redelijk vredevol, maar in een traag tempo, afgelopen.