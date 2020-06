Kinderarts van Franciscus Gasthuis springt bij op Sint Maarten: 'Hier was nog maar één kinderarts over'

Roel Bolt in het ziekenhuis in Sint Maarten. Foto: Franciscus Gasthuis

"De kinderarts die daar overbleef, heeft een deel van zijn opleiding in het Franciscus gedaan", legt Bolt donderdag uit vanaf het eiland. "We hebben nog regelmatig contact en hij vroeg uiteindelijk om hulp omdat hij het niet in zijn eentje redde, dus vanaf dat moment zijn er dingen geregeld via het ziekenhuis en het ministerie en ben ik hierheen gegaan."

Zijn taak is om de kindergeneeskunde op het eiland weer op te starten. "De polikliniek is hier een tijd lang dicht geweest, dus zien we nu patiënten die geen medicatie hebben genomen of die niet aan de bel hebben getrokken omdat ze bang waren naar het ziekenhuis te gaan."

Maar wordt de arts dan niet gemist in het Rotterdamse ziekenhuis? "We hebben het besproken met de vakgroep en zij zagen het zitten om mij hierin te steunen en extra werk te verrichten omdat ik niet aanwezig ben. Eigenlijk doen we het als vakgroep samen, en ook de raad van bestuur heeft toestemming gegeven om deze hulp te bieden."

Mondkapjes verplicht

Het land was tot begin deze week in een "heftige lockdown", vertelt Bolt. "Nu mag je nog niet over straat, dus als ik naar het ziekenhuis ga, word ik elke keer staande gehouden en moet ik mijn pas laten zien." De winkels zijn grotendeels open, maar een mondkapje is verplicht. In het ziekenhuis loopt iedereen met beschermingsmateriaal.

"Het is een klein eiland, dus als hier opnieuw corona uitbreekt zijn er niet genoeg middelen om alle patiënten op te kunnen vangen. Mensen houden zich gelukkig goed aan de regels, er wordt zorgvuldig en serieus mee omgegaan."

Improvisatie

De zorg op Sint Maarten is anders dan in Nederland, merkt Bolt. "Dat vraagt soms om improvisatie", legt hij uit. "Gisteren was er een opvangtafel voor een keizersnede kapot en dan is er geen reservetafel, maar moet je op een andere manier je werk doen."

Bolt blijft in totaal vier weken op Sint Maarten. "Het is hier wel erg warm, want het is het zomerseizoen. Maar af en toe hebben we ook even de tijd om op het strand te zitten, dus dat is fijn."