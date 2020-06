NL-alert vanwege hevige rookontwikkeling bij brand Poortugaal

Een brand in een loods aan de Kruisdijk in Poortugaal zorgde donderdagavond voor grote zwarte rookwolken boven het gebied. Vanwege de hevige rookontwikkeling werd een NL-alert verstuurd. Omwonenden werd geadviseerd om ramen en deuren dicht te houden.

Volgens de brandweer werd in de loods een onderlaag voor kunstgrasvelden opgeslagen. Het teer in dit product zorgde ervoor dat er veel rook vrijkwam. De brand ontstond rond 19:00 uur en rond 20:30 uur was de brand volledig onder controle.

Er zijn voor zover bekend geen gewonden. Volgens een woordvoerder zijn er geen ambulances opgeroepen.