'Tropische' hoogtemelding legt verkeer bij Beneluxtunnel plat

De Beneluxtunnel in de A4 is donderdag om een wel heel bijzondere reden dichtgegaan. Niet een te hoge vrachtwagen, maar een metershoge palmboom op een aanhanger liet het hoogtedetectiesysteem van de tunnel richting het zuiden afgaan.

"Ik heb best veel hoogtemeldingen in dit werk gezien, maar deze van dik vijf meter heb ik nog nooit meegemaakt", schrijft weginspecteur Richard van Rijkswaterstaat bij een foto van drie grote bomen in een aanhanger. De palm steekt daar met vijf meter ruim bovenuit.

Het verkeer voor de B-buis van de tunnel stond door deze hoogtemelding zo'n twintig minuten stil.

Naast de hoogte bleek ook het gewicht van de lading niet in orde. De bestuurder van het voertuig met de aanhanger was bovendien niet in het bezit van een BE-rijbewijs, dat in dit geval wel verplicht was. De politie heeft boetes uitgeschreven.