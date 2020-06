Arjan fietste thuis de Alpe d'Huzes: 'Als je zo moe bent, liggen de emoties dicht aan het oppervlak'

Arjan Leeuwenburgh is sinds het overlijden van zijn broer al zeven jaar op rij de Alpe d'Huez op gefietst. Nu hij vanwege het coronavirus dit jaar niet naar Frankrijk kan om geld op te halen voor kankeronderzoek met die fietstocht, fietst hij thuis in de Hoeksche Waard op een hometrainer.

Donderdagochtend om half vijf uur startte zijn tocht. Hij fietst in etappes van ongeveer twee uur.

Alpe d'HuZes is een jaarlijks terugkerend evenement, waarbij mensen op één dag hardlopend, wandelend of fietsend maximaal zes keer de Alpe d'Huez beklimmen. Toen bekend werd dat de Alpe d'Huzes niet doorging dit jaar, was dat voor Arjan een grote schok.

"Ik zit al een paar weken tegenaan te hikken, je weet al een tijd dat het niet doorgaat. Je kunt je niet voorstellen dat het gewoon zomaar voorbij gaat. Dat gevoel hadden gelukkig veel meer mensen." Nu fietst hij thuis die kilometers, met een beeldscherm met de route erop naast zich. Zo fietst hij toch nog een beetje samen met de anderen.

Aan het eind van de middag gaat verslaggever Susanne Mulder kijken hoe het gaat. "Ik ben ongeveer de helft van de tijd aan het fietsen geweest." Af en toe komt er een auto voorbij gereden die toetert naar Arjan. Die aanmoediging is welkom. "Er komen af en toe mensen langs. Ik ben daarom ook iets later begonnen aan de tweede beklimming."

Die tweede beklimming deed hij hardlopend. Dat deed hij met de zoon van zijn overleden broer Ad, neef Peter. "Dat stuk rende ik in een shirt wat ik van Peter heb gekregen. Dat was zijn keepersshirt met nummer één erop. Dat droeg hij toen hij keeper was bij de voetbalclub in Cape Town."

Kunnen zien waar je het voor doet

Op zijn fiets heeft Arjan ook een vlag met een foto van zijn broer hangen. "Het is best zwaar vandaag, dus het is wel fijn om af en toe even te kunnen zien waar je het voor doet. Ik zie voor mij het spandoek dat normaal op de Alpe hangt. Dat geeft energie."

Op het stuur van zijn fiets zit een knuffelleeuwtje. "Normaal zit dit leeuwtje op de helm", hijgt Arjan tijdens het fietsen. "Maar omdat ik niet om kan vallen nu heb ik geen helm op. Dat leeuwtje heb ik nu op het stuur gezet."

Na de tocht vertelt Arjan terug te kijken op een mooie, maar vermoeiende dag. "De laatste anderhalf uur hebben we met zijn allen gefietst. Het was een mooi en emotioneel einde. Ik houd die foto van mijn broer altijd omhoog als ik over de finish ga. Dan komt er toch ontlading. Als je zo moe bent, liggen de emoties dicht aan het oppervlak."