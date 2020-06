VIDEO: Eerste ontwerp van het nieuwe Museum Boijmans van Beuningen is bekend

"Museum Boijmans van Beuningen moet licht en open worden. Van een introvert museum naar een extrovert museum. En het moet voor iedereen zijn, ook voor jongeren." Dat is de visie van het architectenbureau Mecanoo, dat het ontwerp maakt voor het gerenoveerde Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam. De eerste ontwerpen zijn donderdag gepresenteerd.

Direct in het oog springend is de nieuwe entree, met daarin ook de museumwinkel aan de Museumparkstraat. De twee gebouwen van architecten Van der Steur (1935) en Bodon (1971) worden in hun oorspronkelijke staat hersteld. Daartussen komt een nieuwe vleugel.



Die passage, die achter de entree zit, heeft een slingerende vorm en loopt van de voorkant van het museum door tot aan het park aan de achterkant.

Sloop laatst gebouwde deel

Het pand, dat in 2003 is gebouwd en doorloopt tot aan de Westersingel, zal verdwijnen. Dit deel kan moeilijk een nieuwe indeling krijgen en is technisch niet helemaal in orde. Alleen de fundering en de kelders worden gebruikt. Daarvoor in de plaats komt een nieuw gebouw.

Door het weghalen van de uitbreiding uit 2003 wordt de vleugel van architect Bodon weer zichtbaar. Vanaf een parkeerplaats van een van de panden aan de Westersingel zal een goedereningang gemaakt worden.

Paviljoen verdwijnt

Aan de achterkant verdwijnt het Henketpaviljoen. Het zal worden gedemonteerd waardoor er een wijds uitzicht komt op het park. Het paviljoen kan ergens anders weer worden neergezet in de stad. Zo denkt architect Francine Houben mogelijk aan een plaats in het park bij de uitgang van het Erasmus MC.

Door de vele verbouwingen in de loop der jaren is het museum een doolhof geworden. Architect Francine Houben: "Niet alleen voor bezoekers maar ook voor suppoosten. Door de renovatie worden de looproutes weer helder en logisch."

Wat kost het?

Het voorontwerp is vandaag aan de Rotterdamse gemeenteraad gepresenteerd. De eerste reacties waren heel positief. De belangrijkste vragen gingen over de kosten. De raadsleden wilden weten wat het ontwerp zou gaan kosten.



Er is afgesproken dat voor een noodzakelijke basisverbouwing 169 miljoen euro beschikbaar is. Voor extra wensen is 55 miljoen euro meer nodig zijn. Dat geld zou van extra financiers moeten komen. Maar vooralsnog is dat beperkt gebleven tot 7,5 miljoen.

Ook wilde partijen weten of het mogelijk is om in fasen te bouwen. De architect zei dat dat kan, maar beter is om alles in één keer te doen.

Over kosten wilde de architect het niet hebben. Ze zei wel dat ze de kosten voor het eerst uit de krant moest lezen en dat de stichtingskosten en het geld dat uiteindelijk voor het bouwen gebruikt kan worden niet helemaal in balans zijn.

In oktober zal een definitief ontwerp voor het Boijmans gepresenteerd worden.