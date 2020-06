Man krijgt boete voor meters uitstekende lading

Een automobilist had donderdagmiddag zo'n grote lading bij zich, dat de politie hem en zijn auto van de weg haalden, dat meldt Alblasserdamsnieuws. Op de Helling in Alblasserdam werd de man staande gehouden omdat hij een zonnescherm vervoerde dat door de achterklep én het raam van de bijrijder één meter uitstak.

Het zonnescherm was in totaal zo'n vijf meter lang. Doordat het zover buiten de auto kwam, was het volgens de politie niet veilig meer.

De man had zijn nieuwe aankoop net opgehaald na een deal op Marktplaats. De politie heeft hem nog aan een aanhangwagen geprobeerd te helpen bij een tankstation, maar daar paste het scherm ook niet in.

De man mag het scherm nu pas ophalen als hij geschikt vervoer heeft gevonden. Van de politie kreeg hij een boete.