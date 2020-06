Overval met vuurwapen op cafetaria in Rotterdam-Charlois

Deze persoon bedreigde het personeel met een vuurwapen en ging er kort daarna vandoor. Niemand raakte gewond, maar een van de twee medewerksters werd onwel van de schrik. Daarvoor kwam een ambulance. Er is niet bekend of er ook nog klanten in de zaak aanwezig waren.

Wat voor bedrag de overvaller buit heeft gemaakt, is niet bekend. De politie bekijkt camerabeelden. Zij stuurden ook een signalement uit. Een persoon in een oranje Thuisbezorgdjas, een grijze broek en met een zwart mondkapje op is in de richting van de Wolphaertsborcht weggerend.