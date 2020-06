Na weken netflixen terug in de bioscoop: 'we hebben het enorm gemist!'

REPORTAGE vanuit Cinema The Movies in Dordrecht en LantarenVenster in Rotterdam

Sinds maandag mogen we weer naar de bioscoop, lekker films kijken op een groot scherm. Wel even reserveren, handen wassen, pijlen volgen en op afstand van elkaar in de bioscoopstoel ploffen. Komen de filmliefhebbers weer terug naar bios, of kijken ze het even aan?

Geert ter Steeg, directeur van Cinema The Movies in Dordrecht vond het geen slechte week en genoot van de blije bezoekers die eindelijk weer naar de film konden. "Er waren natuurlijk nog niet zoveel mensen, want het was veel te mooi weer. De groepen die geweest zijn vonden het leuk en hielden zich aan de regels. mensen zijn blij dat wij hen uit huis halen. En de echt die hards hebben ons alweer gevonden, er zijn al mensen die voor de vierde dag op rij komen."

'Dertig mensen is het nieuwe uitverkocht'

Om de anderhalve meter afstand om de filmzalen te garanderen is soms wat extra assistentie nodig, vertelt Ter Steeg:" Bij volle zalen moeten we actief de mensen op de juiste plek plaatsen. Een volle zaal is dus met dertig mensen dat is het nieuwe uitverkocht.

Ook LantarenVenster in Rotterdam kent donderdagavond uitverkochte zalen zoals met de film La Vérité. Maar voorlopig zijn er veel thuisblijvers die de weg naar de bioscoop nog niet hebben teruggevonden. Liesbeth Beeftink van LantarenVenster denkt dat die groep het in deze coronatijden nog even aankijkt. "Een deel van onze bezoekers vindt het nog even te spannend om terug te keren, ze wachten af en kijken wat anderen doen. Misschien vinden ze het nog te eng om in het donker naast een onbekende te zitten.

De bezoekers die donderdagavond wel naar de film gaan, vinden het helemaal niet eng. "Anders was ik hier niet," zegt een vrouw die altijd in haar eentje naar de bios gaat. "Ik durf het prima aan, heb geen moment getwijfeld. Ik vertrouw er volkomen op dat ze de regels in acht nemen." Andere bezoekers zijn ook niet angstig aangelegd: "We hebben er alle vertrouwen in."

Een ander duo dat zich net gemeld heeft bij de kassa zegt: "Wij zijn enorme filmfans, wij zijn heel erg blij dat we weer kunnen, dat we weer mogen."

"We hebben het ook enorm gemist", zegt een stel filmhebbers dat zich de afgelopen weken moest behelpen met Netflix. "Maar dat is niet hetzelfde," zegt de man. "Je mist toch de beleving." Zijn vrouw vult aan: "Dat lekkere grote scherm, je wordt helemaal opgenomen in de film."