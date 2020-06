Het weer van vandaag: buien met kans op onweer

Vandaag is er veel bewolking met buien en bestaat er een kleine kans op korrelhagel en een klap onweer. In de namiddag wordt het droger met af en toe zon. Het wordt nog maar 13 graden en er waait een matige en aan zee vrij krachtige westenwind. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en bestaat er eerst nog kans op een bui. Het koelt af naar 8 graden.

Morgen begint de dag met wat zon en is het droog. In de middag gaat het vanuit het westen regenen. Het wordt 15 graden en er waait een (vrij) krachtige zuidwestenwind, windkracht 5 of 6.

Vooruitzichten

De eerste dagen is het wisselvallig met vooral op zondag nog enkele buien. De temperatuur loopt op naar een normale 19 graden op woensdag. Vanaf donderdag zijn er perioden met zon, blijft het vrijwel droog en wordt het steeds warmer met volgend weekend waarschijnlijk zomerse temperaturen.