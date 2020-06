Cafés en restaurants: aantal gasten valt tegen

Hoewel veel horecaondernemers gigantisch blij zijn dat ze weer gasten mogen ontvangen, zijn de zorgen nog groot. Want, er lijkt aanzienlijk minder animo voor een bezoek aan een café of restaurant, dan waar uitbaters van tevoren op hoopten.

"Wat je ziet is dat mensen toch angstig zijn om de horeca in te gaan en dat het aantal reserveringen achterblijft", zo vertelt Robèr Willemsen, de voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland. Hij benadrukt dat dit onnodig is. "Het is gewoon veilig geregeld op dit moment in de horeca."

Angstig

De bezetting van de afgelopen dagen ligt in de lijn der verwachting van Willemsen. "We wisten dat we gemist werden door de gasten. En we wisten ook dat veel mensen weer naar ons toe wilden komen. Maar je hoorde ook veel geluiden om je heen dat mensen toch bang waren voor hoe het op dit moment gaat. Voor sommige ondernemers zal het tegen gevallen zijn."

Dit geldt ook voor Marjolein van Staten van het Wester Paviljoen in Rotterdam. Zo zijn er bijvoorbeeld geen zakenlunches. Ook merkt ze dat vooral veel ouderen angstig en afwachtend zijn en dat de vaste gasten schoorvoetend komen.

"Misschien dat mensen even de kat uit de boom kijken en als er over twee of drie weken geen opleving komt qua besmettingen dat ze dan wél durven komen?", vraagt Van Staten zich hardop af. "Maar, het kan ook zijn dat mensen dit nog langere tijd niet durven en dan wordt het wel heel spannend hoe de toekomst eruit gaat zien."

Rake klappen

Het enige wat je volgens Willemsen als ondernemer kan doen om de angst bij mensen in te perken, is goed laten zien dat je de hygiëne helemaal op orde hebt, en dat het personeel zich strikt aan de regels houdt. "Volgens mij laten we dat zien. Dus de mensen kunnen écht met een goed gevoel de horeca in."



Heel ontspannen over de toekomst van de horeca is Willemsen niet. "De schuldenpositie van veel bedrijven is ontzettend toegenomen." En met de beperkingen die er zijn, is de verwachting niet dat horecazaken op de korte termijn de omzetten gaan draaien die nodig zijn."

"Dus ik maak me heel veel zorgen over het ondernemerslandschap. Niet alleen de horeca, maar in zijn algemeen. Ik denk dat de echte klappen de komende kwartalen gaan vallen."