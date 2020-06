Keuken eethuis Dordrecht afgebrand: 'je leven stort in als je dit ziet'

Rachel Redan vertelt bij Radio Rijnmond over de brand in haar eethuis.

De keuken van het Dordtse eethuis 'Rachel's Soulfood' is in de nacht van donderdag op vrijdag in vlammen opgegaan. Rond half twee is er waarschijnlijk kortsluiting ontstaan waardoor een oven vlam vatte. "Het grootste gedeelte van de keuken is afgebrand", vertelt eigenaresse Rachel Redan geëmotioneerd bij Radio Rijnmond. "Je herkent het gewoon niet meer terug."

"Mijn telefoon staat altijd op stil. Maar via via hebben ze familie gebeld. Mijn dochter maakte mij wakker: 'mama er is brand in de zaak!'. Dan staat alles gelijk op z'n kop... Je weet dan even niet meer wat je moet doen. Ik ben heel snel naar de zaak gegaan. Het vuur was al gedoofd toen ik aankwam."

De brandweer vertelde Rachel dat de bovenbuurman door de ambulance was weggebracht. "Dan ben je helemaal 'flabbergasted'. En denk je: 'wat heb ik fout gedaan? wat heb ik gedaan?' Gelukkig kwam hij daarna aanlopen. Dat was echt een hele grote opluchting voor mij."

Rachel heeft via de achteringang een kijkje kunnen nemen in de keuken. "Je herkent het gewoon niet meer terug. Het was heel heftig."