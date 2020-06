Eén nieuwe coronadode en ziekenhuisopname in de regio; volg alle updates van vrijdag 5 juni

In dit liveblog houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen rond het coronavirus van vrijdag 5 juni.

Klik hier voor alle updates van donderdag 4 juni.



• Er zijn inmiddels zeker 6005 mensen in Nederland overleden aan het coronavirus , het aantal personen dat in het ziekenhuis is opgenomen geweest staat vrijdag op 11.782.

• Het dodental in onze regio staat op 716, er zijn 1228 regiogenoten in het ziekenhuis opgenomen (geweest). Het aantal vastgestelde besmettingen staat op 5979. Bekijk hier de cijfers uit jouw gemeente .

• Het afgelopen etmaal moest in Rotterdam twee keer een tram worden ontruimd en gedesinfecteerd, nadat conducteurs bespuugd waren door reizigers. De trams moesten daarna 24 uur in 'quarantaine' .