Uitwaaien op Tiengemeten, bereid je goed voor!

Zo moet er vooraf online een reservering gedaan worden voor de overvaart met de pont. En je moet zelf een mondkapje meenemen voor op de boot.

"Het is even wennen zo’n mondkapje op de pont", geeft Annette van Dulk van Natuurmonumenten toe. "Maar we zijn een soort openbaar vervoer, dus dan hoor je een mondkapje te dragen."

Op de pont zelf zijn er vakken gemaakt en het scannen van de tickets gebeurt met gestrekte armen. En er zijn desinfectiepunten. "Alles voor de veiligheid van de bezoekers, maar ook van de bewoners en de vrijwilligers op het eiland."

Wat kan wel en niet?

Nog niet alles op het eiland is open. Zo moet Speelnatuur nog even dicht blijven vanwege de sanitaire voorzieningen. Het bezoekerscentrum gaat zaterdag weer open, maar alleen in de weekenden.

Voor de eerste bezoekers was het deze week wel even wennen. "Geen sanitaire voorzieningen open, geen koffie, geen speeltuintje voor de kinderen. Dat is wel teleurstellend."

De herberg even verderop het eiland is wel gewoon open. Hier gelden uiteraard de regels die voor alle horeca gelden.

Excursies worden er nog niet gegeven. Natuurmonumenten hoopt hier in juli weer mee te kunnen starten.

De musea

Nu de pont weer vaart voor bezoekers hebben ook het Rien Poortvlietmuseum en het Landbouwmuseum de deuren weer open gegooid. In beide musea moet een speciale looproute gevolgd worden. "En wij kunnen niet meer dan acht mensen binnen hebben", legt Adrie Konijnendijk van het Rien Poortvlietmuseum uit.

Bij het museum over de kunstenaar, die bij veel mensen bekend is van de kabouters, kom je binnen in een tent, waar registratie plaatsvindt en de handen gedesinfecteerd worden. "En om bij te houden hoeveel mensen er binnen zijn gebruiken we kaboutermutsen."

Het is er nog rustig. Johan Dam van het Landbouwmuseum hoopt dan ook dat de mensen Tiengemeten snel weer weten te vinden. "Al moeten wij het eigenlijk van de arrangementen met grote groepen van wel zestig man hebben. En dat is er op het moment natuurlijk niet."

Ook dreigt er een flink tekort aan vrijwilligers. "We hebben vrijwilligers van boven de zeventig die het toch nog niet aandurven om tussen mensen te gaan staan. Dus, voor wie het leuk lijkt, meldt je vooral aan als vrijwilliger", roept Dam op.