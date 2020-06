Scapino Ballet verrast door schrappen subsidie: 'Voelt als een mes in de rug'

Het Scapino Ballet ontvangt jaarlijks 1,7 miljoen euro van het Rijk, maar die subsidie lijkt nu te verdwijnen terwijl het aantal bezoekers in een jaar bijna verdubbeld is. Vorig jaar trok het dansgezelschap zo'n 45.000 bezoekers. "We zitten nu op ruim 80.000 bezoekers per jaar. In die zin zijn we een van de meest succesvolle gezelschappen", legt Wubbe uit. "We hebben een enorm groot publiek en draagvlak en zijn kerngezond. Je krijgt toch een beetje het gevoel dat we een mes in de rug krijgen."

Dans voor iedereen

De subsidie zou worden gestopt omdat het Scapino Ballet niet vernieuwend genoeg zou zijn. "Ik vind dat een hele slechte zaak. Wij krijgen eigenlijk het verwijt dat we te publieksgericht zijn. Wij maken dans voor groot publiek. Voor alle Rotterdammers maar ook voor alle mensen in Nederland. Wij willen heel veel mensen bereiken en men zegt: 'ja dat is eigenlijk niet zo belangrijk. Je moet eigenlijk wat experimenteler zijn."

Het Scapino Ballet vindt dat een 'oneigenlijke eis'. "We willen ons belastinggeld goed gebruiken om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Het is een beetje een ouderwetse gedachte dat danskunst maar voor een klein groepje is en dat het elitair moet zijn. We worden een beetje gestraft voor ons succes. Dat is heel erg jammer."

Grote gevolgen

Op Prinsjesdag wordt bekend of de cultuurminister het advies van de Raad voor Cultuur overneemt en de subsidie daarmee definitief verdwijnt. Als dat zo is, dan verwacht het dansgezelschap het met de helft minder dansers te moeten doen. "Dat betekent dat wij van een groot gezelschap eigenlijk naar een klein gezelschap worden gedegradeerd." Volgens Wubbe kan het gezelschap wellicht overleven: "maar dan moet je dus je hele organisatie gaan uitkleden".

De subisidie die het Scapino Ballet ontvangt, is volgens Wubbe terecht. "Als je de topkwaliteit die wij hebben, wilt behouden, dan heb je ook middelen nodig. Zo'n dansgroep onderhouden kost best wel wat geld. We hebben ook bewezen dat we dat geld waard zijn. Je gaat toch niet iets afbreken wat goed is? Dat is toch eigenlijk geld in de Maas gooien."

Teleurstelling voor Rotterdam

Het Scapino Ballet hoopt gesteund te worden door Rotterdam. "Want Rotterdam wordt eigenlijk ook getroffen hierdoor. Een hoop geld en middelen worden dan weer uit Rotterdam weggehaald." Het dansgezelschap hoopt daarom steun te krijgen van de gemeente. "Ik denk niet dat de gemeente moet accepteren dat Rotterdam wederom getroffen wordt. We zijn in 1945 na de oorlog begonnen. Als cultureel erfgoed is het ook heel erg dat zo'n gezelschap min of meer om zeep geholpen wordt. Dat gaan we voorkomen."

Positief blijven

Volgens Wubbe is het dansgezelschap vooralsnog positief. "We denken dat we het advies nog kunnen keren want we hebben een enorm grote achterban. Die gaan we mobiliseren." Daarmee hoopt het Scapino Ballet de minister op andere gedachten te brengen.