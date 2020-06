Omstreden vervoersbaan voor containers komt er toch

Havenbedrijf Rotterdam zet de aanbesteding door van onbemand vervoer van containers over een interne baan op de Maasvlakte. Onder het havenpersoneel is weinig draagvlak voor deze vervoersdienst, beter bekend als de Container Exchange Route (CER). Niek Stam van FNV Havens dreigt al met acties. "Ze kunnen het leger alvast klaarzetten om de boel te bewaken, want die baan komt er niet."

In de vandaag gepubliceerde Europese aanvraag blijkt het Havenbedrijf te kiezen voor een hybride constructie van de CER, waarbij de transportvoertuigen volledig autonoom over de 17 kilometer lange baan tussen de terminals op de Maasvlakte rijden. Op het terminalterrein zelf kan een chauffeur de besturing overnemen, maar kan het voertuig ook zelfstandig verder.

Het Havenbedrijf zegt hiervoor te hebben gekozen, omdat het een zo efficiënt mogelijke aanpak is van onderling containertransport, en tegelijkertijd de terminals de keuzevrijheid laat wanneer en hoe ze het vervoer op eigen terrein regelen. Vakbondsbestuurder Stam noemt het een 'nutteloze automatisering' en bestempelt het als 'Betuwelijn nr.2'

Sneller en goedkoper

De CER is bedoeld om spoor-, binnenvaart- en feederoperators hun containers zo snel mogelijk te laten verwerken bij de terminals, depots en distributiecentra op de Maasvlakte. "Het uitwisselen van containers gaat via de interne baan sneller en goedkoper en het scheelt opstoppingen rond de terminals", aldus het Havenbedrijf in een persbericht.

Ook zorgt de CER volgens het Havenbedrijf voor een vereenvoudiging in de administratie van bijvoorbeeld douanedocumenten en verbetert het de bereikbaarheid en concurrentiepositie van de Rotterdamse haven. PortShutlle, een dochteronderneming van Havenbedrijf Rotterdam, wordt als operator van de CER verantwoordelijk voor de rittenplanning, administratie en facturering.

Angst voor banenverlies

In de Rotterdamse haven is veel verzet tegen de automatisering van de containersector, uit angst voor banenverlies. Vier jaar geleden is na veel protest in een sociaal akkoord vastgelegd dat het vervoer over de CER door havenwerkers van de betrokken bedrijven gedaan zou worden. Zo zouden alternatieve banen gecreëerd worden voor oudere werknemers die het zware werk in de haven niet meer aan kunnen.

Nu de termijn van dit werkzekerheidsakkoord in juli verstrijkt, meent Havenbedrijf Rotterdam zich hier niet langer aan te hoeven houden en heeft het alsnog de aanbesteding in gang gezet. De bonden zijn furieus. "Nog voor het akkoord is verstreken, wordt het vertrouwen al geschonden", aldus Tjeerd Orie van CNV.

Geschonden vertrouwen

Volgens de bonden schenden het Havenbedrijf en de terminalbedrijven de uitgangspunten van het akkoord en onttrekken ze zich aan de verantwoordelijkheid om werk te creëren voor mensen die hun huidige functie fysiek niet meer aankunnen. "We gaan in alle CAO's afdwingen dat we niet gaan meewerken aan deze autonome containerbaan", aldus Niek Stam.

Het Havenbedrijf wil in het eerste kwartaal van 2021 een keuze voor een commerciele marktpartij maken. Ook de aanleg van de containerbaan (kosten 175 miljoen euro) zou dan gereed moeten zijn. "Na een periode van testen, kan de CER eind volgend jaar commercieel in gebruik worden genomen", aldus het Havenbedrijf.