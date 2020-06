Luister SOW de Podcast: wel of geen mondkapje?

SOW-reporters Jay Heim en Jasper Valkenburg komen elke week met een gloednieuwe podcast waarin, samen met een gast, een actueel onderwerp wordt besproken. En we peilen wat de jongeren in de regio Rijnmond van dit onderwerp vinden.

We starten met een nieuw hoofdstuk! Na onze eerste broadcast met Saar Oosterling staat episode #1 vanaf nu online op het Spotify account van SOW Rijnmond en via Apple podcast . Gepresenteerd door Jay Heim en Jasper Valkenburg. Wij praten over actuele onderwerpen die zich nu afspelen en waar iedereen in geïnteresseerd is. Deze gesprekken zijn vanuit de jongeren hun standpunten opgenomen en zijn erg informatief. Door ons jonge publiek kwamen wij op het idee om ideeën en meningen te delen via deze podcast.

In deze aflevering als gast Ellemiek Weidema, die ons het één en ander vertelt over de officiële maatregelen van de mondkapjes die in zijn gegaan op 1 juni 2020. Luister aandachtig naar onze podcast, zit achterover en relax. SOW wenst je veel plezier naar het beluisteren van de eerste episode! Weet je een ander onderwerp? Laat zeker een reactie achter.