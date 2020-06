Voorne-Putten zaait akkerranden in met bloemen om natuur te helpen

Dertig boeren op Voorne-Putten hebben dit jaar toestemming gegeven voor het aanleggen van bloemstroken op de randen van hun akkers. Hierdoor zullen er deze zomer 71 akkerranden vol bloemen ontstaan van in totaal bijna 120.000 vierkante meter. De start van het inzaaien is vorige week begonnen.

De bloemrijke akkerranden leveren veel milieuwinst op. Zo zullen de bloemen de insecten weglokken van de gewassen. Daardoor hoeft de boer geen bestrijdingsmiddelen te gebruiken en dat is beter voor het milieu. Ook akkervogels, insecten en andere dieren profiteren van de bloemrijke akkerranden. Naast het vergroten van de biodiversiteit kan ook de waterkwaliteit verbeteren doordat er minder mest en gewasbeschermingsmiddelen in het water terechtkomen.

Voorne-Putten is niet de enige plek in de regio waar de akkerranden deze zomer opbloeien. Op Flakkee zorgen 25 boeren voor 88 bloemrijke akkerranden van in totaal 19,99 hectare. In Dordrecht ontstaan deze zomer 38 akkerranden vol bloemen van in totaal 6,43 hectare.