Verzorgingshuis Akropolis volgende week al open na protest van familieleden

Het Rotterdamse verzorgingshuis Akropolis van Humanitas gaat aanstaande dinsdag 9 juni al open en niet pas 15 juni, zoals het kabinet eerder bepaalde. Dat staat in een brief die de Raad van Bestuur aan bewoners en familieleden heeft gestuurd.

"Of we blij zijn? We hebben iets bereikt, maar niet wat ze beloofd hebben. Dat doet een beetje pijn", zegt Jolande Eliëns.

Haar moeder woonde tot voor kort in Akropolis. Ze overleed half mei, niet aan corona. Samen met zo'n dertig andere familieleden voerde ze afgelopen woensdag actie voor de deur van het verzorgingshuis en bood ze een petitie aan aan de Raad van Bestuur van Humanitas.

Schone en vuile ingang

Daarin stond een concreet plan over hoe zij hun familieleden, die al weken in eenzame opsluiting zitten, veilig, vaker en langer konden zien. "Wij denken dat je een schone en een vuile ingang kan maken", zei Jolande toen tegen Rijnmond.

"Er zijn voldoende liften en je kunt de liften ook zo instrueren dat ze niet op de vuile afdelingen stoppen. Per afdeling is het afgesloten, dus als je op een schone afdeling binnenkomt, ben je geen groter risico dan het personeel dat binnenkomt. De bottomline is dat we graag naar binnen willen en dat we daar graag over mee willen denken."

De familieleden en Humanitas kwamen daarna overeen dat Humanitas zou gaan kijken of de deuren acht of negen dagen eerder van de landelijke richtlijn van 15 juni open konden. "Eerst zien, dan geloven", zei Jolande toen. Het zijn er nu dus zes geworden en er gelden restricties, zegt Jolande.

Maximaal 45 minuten per week

Zo mag er maximaal één vaste bezoeker per bewoner naar binnen. Eén keer per week, voor de duur van 45 minuten. Wie dat is wordt vastgelegd in het zorgleefplan, waar bij binnenkomst voor moet worden getekend.

Ook wordt de temperatuur van de bezoeker opgemeten en gevraagd of er coronaklachten zijn. Het dragen van een medisch mondkapje en handschoenen is verplicht en fysiek contact tussen de bewoner en bezoeker blijft verboden; de anderhalvemeterregel blijft van kracht.

Jolande belt momenteel met de andere families om te achterhalen of ze zich hierbij neer gaan leggen.

Verslaggever Suzanne Mulder maakte onderstaande reportage over de wereld achter de bezoekregeling bij Akropolis. Daarin vertelt één van de bewoners dat hij zichzelf door de verplichte opsluiting een misdadiger en gevangene voelt.