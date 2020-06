Trams 24 uur in 'quarantaine' door coronaspugers

Sinds april is het zeker tien keer voorgekomen dat een tram moest worden schoongemaakt na een spuugincident. Donderdagavond werd een conducteur bespuugd op lijn 4, vrijdagochtend gebeurde hetzelfde op lijn 7. Ook de bespuugde medewerkers zelf nemen uit voorzorg een douche en trekken een schoon uniform aan. Op een later moment kunnen ze eventueel ook getest worden.

"Laag bij de grond"

"De conducteurs droegen bij de laatste incidenten gelukkig spatmaskers, maar we zijn hier natuurlijk niet over te spreken. Dit is zo laag bij de grond," zegt een RET-woordvoerder.

Spuugincidenten verstoren bovendien de dienstregeling: "Niet alleen wij ondervinden er hinder van, het heeft ook vervelende gevolgen voor de reizigers. Die moeten de tram verlaten en op een andere manier hun reis vervolgen."

Strafbaar

De RET doet sinds de uitbraak van het virus aangifte van spuugincidenten. Daders die worden opgespoord, worden berecht via het snelrecht. Omdat het virus via speeksel kan worden overgebracht, is spugen of dreigen met spugen strafbaar. Eerder veroordeelde de rechter een man uit Vlaardingen tot drie weken cel voor het bespugen van een RET-medewerker.