Buitenlandse reizen mogen zo weer, maar telefoon bij reisorganisaties staat nog niet roodgloeiend

Marloes Buitendijk is op haar reisbureau in Ridderkerk aan het werk

Vanaf 15 juni mogen Nederlanders weer naar het buitenland op vakantie. Toch staat de telefoon bij Ridderkerkse reisbureau's Makor Reizen en Like2Travel nog niet roodgloeiend. "We zouden dat willen", geeft Jaap Heester toe. "We worden wél gebeld, maar vooral door klanten van wie de reis is geannuleerd."

Heester boekt voor Makor Reizen culturele groepsreizen naar bijvoorbeeld Israël, Thailand of Zuid-Afrika. Hij merkt dat groepsreizen voorlopig nog niet aanslaan.

Marloes Buitendijk, die namens Like2Travel individuele reizen regelt, verwacht dat zulke reizen iets sneller gemaakt zullen worden. "Juist omdat je daar met je eigen gezelschap op reis gaat, met een auto door het land. Je gaat dan individueel op reis. Dat is wat anders dan wanneer je met een groep in een bus rijdt", legt Buitendijk uit.

Voorzichtig

Naar sommige landen is het dus lastig reizen, in letterlijke en figuurlijke zin. Zo komt Israël uit een lockdown. "Dat betekent dat Israël voorzichtig is met het toelaten van internationale gasten in het land", merkt Heester op. Maar Europese landen zoals Spanje en Portugal kunnen binnenkort wel makkelijker worden bezocht.

De interesse in het maken van verre reizen is er nog steeds, zegt Heester. Hij legt uit dat zulke trips ruim van tevoren worden gepland: voor over zes of twaalf maanden. "Maar mensen zijn wel voorzichtig. Zij vragen zich bijvoorbeeld af of het coronavirus aan het begin van 2021 nog steeds heerst", vertelt Heester.

Geld

Ook Makor Reizen en Like2Travel voelen de financiële gevolgen van de coronacrisis. "We zijn met deze organisaties een bedrijf dat dit een poosje vol kan houden, maar we zien wel uit naar het weer op gang komen van de boekingen.", zegt Heester.

Er wordt geprobeerd om de prijzen voor de vakanties gelijk te houden. Maar dat is niet de verwachting. Buitendijk: "In de toekomst zullen de prijzen waarschijnlijk wel iets omhoog gaan vanwege de maatregelen tegen het coronavirus."

