Een gelukkige natuur in Chris Natuurlijk

Eigenzinnige schilderijen van Willem Bastiaan Tholen, lokaal eten, de geschiedenis van elektriciteit in Nederland en de vogelvragen van Monica Wesseling. Daar gaat het over in Chris Natuurlijk van 6 juni.

Natuur, vogels, honden, het licht en de wolken. Willem Bastiaan Tholen maakte niet zomaar plaatjes: "Hij beleefde echt alles en dat wilde hij doorgeven," zegt liefhebber en gastconservator Richard van den Dool tijdens een rondleiding langs ' Een gelukkige natuur '.

Door het coronavirus moest de tentoonstelling over Willem Bastiaan Tholen in het Dordrechts Museum vlak na de opening alweer dicht, maar gelukkig kan iedereen nu weer genieten van de schilderijen van de negentiende-eeuwse kunstenaar.

Telt een vogel haar eieren?

Natuurjournaliste Monica Wesseling beantwoordt vragen uit haar nieuwe boek

" Waarom heeft een vogel geen tanden ?".

Lokaal eten moet blijven

Met hart en ziel zijn lokale ondernemers die door corona niet aan de horeca konden leveren, geholpen met acties als Support your locals. Nu de horeca weer voorzichtig open is, kunnen boeren, kleine ondernemers en producenten hun producten weer kwijt bij de restaurants en stoppen zij met het samenstellen van pakketten met lokale boodschappen.

Ook de Blue DriveThru, het coronaproof-afhaalpunt voor lokaal Rotterdams eten, stopt. Maar volgens de initiatiefnemers van BlueCity in Rotterdam moet lokaal, seizoensgebonden eten niet tijdelijk zijn, maar het hernieuwde normaal.

Aan de kade achter het voormalige subtropische zwembad Tropicana blikken Diana van Ewijk en Arabella Aartrijk van BlueCity vooruit op het digitale debat ' Van globaal naar hyperlokaal - hoe normaal is ons voedselsysteem? ' op woensdag 10 juni.

Stroomopwaarts

Journalist Jan Libbenga vertelt over zijn boek Stroomopwaarts . Daarin geeft hij een overzicht

van de geschiedenis van elektriciteit in Nederland en schrijft hij over de grootste energietransitie tot nu toe, waar we middenin zitten.

Luister zaterdag 6 juni van 08:00 uur tot 09:00 uur naar Chris Natuurlijk op Radio Rijnmond.