Minister: meer boa's krijgen wapenstok

De boa-bonden en minister Fred Grapperhaus van Justitie en Veiligheid hebben nieuwe afspraken gemaakt over de werkzaamheden van boa's. Hierdoor krijgen burgemeesters in de toekomst meer mogelijkheden om handhavers toe te rusten met een wapenstok.

Na een reeks van geweldsincidenten tegen boa's werd de roep van vakbonden naar het gebruik van geweldsmiddelen steeds luider. In eerste instantie zag Grapperhaus, maar ook de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb dit niet zitten. Aboutaleb vindt dat boa's hier niet voor zijn opgeleid en vooral moeten voorkomen dat een situatie escaleert.

In Nederland mogen alleen het leger en de politie geweld gebruiken. Alleen in uitzonderlijke gevallen worden ook boa's bewapend. De boa-vakbonden protesteerden en behaalden resultaat. "Het is een grote stap voorwaarts," zegt Ruud Kuin van de Nederlandse Boabond.

Bewapening

Afgesproken is nu dat er met spoed wordt gewerkt aan de 'Regeling Bewapening en uitrusting Boa's'. In de nieuwe regelgeving wordt aan de hand van een veiligheidsplan onderzocht in welke werkomstandigheden boa's risico lopen. Als deze risico's niet beperkt kunnen worden, kunnen boa's bewapend worden.

Burgemeesters

Voorheen besloot de minister op advies van de politie en de lokale overheden over de toekenning van geweldsmiddelen en dat verandert nu. In de nieuwe regeling neemt de burgemeester van een gemeente (als werkgever van de boa) hierover een besluit en toetst de minister hierna of dit goed is gegaan. Den Haag en Amsterdam hebben al gezegd interesse te hebben in een proef.

Het toekennen van geweldsmiddelen zal via pilots verlopen. Het gebruik van pepperspray of een taser is nog niet aan de orde. Hier is nog te weinig onderzoek naar gedaan.