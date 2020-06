Rotterdamse Douwers: een familie voor de jongeren

In derde aflevering in onze serie over Rotterdamse Douwers spreekt SOW-Reporter Jasper Valkenburg met Ahmed. Hij is één van de jongeren die door de stichting geholpen wordt. Ahmad woont sinds twee jaar in Nederland en is hard op weg naar een mooiere toekomst. Voor hem voelen de Rotterdamse Douwers als een familie. Hij voelt zich daar thuis.