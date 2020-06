Het is wereldmilieudag. Een dag die de wereld in is geroepen om de overheden en bevolking stil te laten staan bij ons milieu. Deze dag is op 5 juni, omdat op diezelfde datum in 1972 de internationale milieuconferentie begon. Sow-reporter Nina van Steijn gaat de straat op om erachter te komen hoe milieubewust Rotterdammers zijn.