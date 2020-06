Cardiologen Ruwaard eisen nog altijd miljoenen van de Staat

Hebben drie cardiologen van het voormalige Ruwaard van Putten-ziekenhuis in Spijkenisse recht op een schadevergoeding van miljoenen euro's? Of hebben ze nergens recht op, zoals de Staat der Nederlanden vindt? Die vraag stond centraal in de beroepszaak die vrijdag diende bij het Hof in Den Haag.

De Haagse rechtbank oordeelde in november 2018 dat de cardiologen deels gelijk hadden. De Staat had hen eerder tot de werkvloer moeten toelaten. Ook zijn tijdens de tuchtrechtszaken stellingen ingenomen, die niet konden worden bewezen. Dat zorgde voor extra negatieve publiciteit.

Toch werd de Staat door de rechtbank slechts veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van iets meer dan 100 duizend euro per cardioloog. Dat kwam omdat de rechtbank vond dat door meerdere oorzaken het toch niet aannemelijk was dat de specialisten nog veel geld hadden kunnen verdienen.

Die uitspraak was het vertrekpunt voor de behandeling van vrijdag. De cardiologen willen nog steeds miljoenen zien. Hun leven is zowel zakelijk als privé kapot gemaakt. Hun pensioen is verdampt, omdat ze nauwelijks nog aan een fatsoenlijke baan zijn gekomen.

De Staat der Nederlanden, vertegenwoordigd door de landsadvocaat, vindt nog steeds dat de cardiologen niets hoeven te krijgen. Nog altijd staat vast dat het allereerste besluit in 2012 om ze op non-actief te zetten terecht was. En ja, misschien had de inspectie ze eerder aan het werk moeten laten, maar hadden ze dan nog werk gekregen?

Opvallend was wel dat de landsadvocaat weer ruim omging met het interpreteren van zaken. Zo blijft ze volharden dat de Raad van Bestuur van het Ruwaard van Putten-ziekenhuis niet meer verder wilde met de cardiologen. Bestuursvoorzitter Van Zoelen heeft ook recent aan Rijnmond laten weten dat hij door de inspectie werd gedwongen omdat de specialisten niet meer móchten werken van de inspectie.

Ook waar het gaat om de opvallende sterftecijfers in het Ruwaard (in 2010) bleef de advocaat specifiek wijzen naar de cardiologen. In geen van de rapporten die nadien volgden is bewezen dat zij als maatschap of als individu in de fout gingen. Altijd werd gesproken over het ziekenhuis.

Tranen

Aan het einde van de zitting mochten de cardiologen ook nog iets persoonlijks zeggen. Baldew barstte in tranen uit toen hij sprak over de schade die de maatregelen zijn gezin en hem hebben aangedaan. De uitspraak in de zaak wordt verwacht in september.

Geschiedenis

De cardiologen van het Ruwaard van Putten-ziekenhuis in Spijkenisse werden in november 2012 op bevel van de inspectie aan de kant geschoven. Die maatregel werd korte tijd later voor onbepaalde tijd verlengd.

Na het faillissement van het ziekenhuis in juni 2013 werd de maatregel opgeheven. De inspectie wilde de cardiologen daarna alsnog niet meer aan het werk hebben. Twee procedures bij de tuchtrechter leidden echter tot een berisping. Tijdens die zaken werd vastgesteld dat de medici niet verantwoordelijk waren voor lichamelijke schade of de dood van een patiënt.

De Raad van State stelde vast dat de inspectie en minister Schippers de specialisten weer eerder aan het werk had moeten laten werken.

Door de voortdurende negatieve publiciteit kregen de cardiologen nooit meer een soortgelijke baan in Nederland of daarbuiten.

Het Ruwaard van Putten-ziekenhuis liep door het sluiten van de afdeling cardiologie 20 procent van de inkomsten mis. De curatoren noemden in hun verslag het sluiten van de afdeling cardiologie de nekslag.

Sinds het faillissement in juni 2013 heet het Spijkenisse MC. Het is een ziekenhuis onder de vleugels van het Maasstad Ziekenhuis en het Van Weel Bethesda in Dirksland. Patiënten moeten naar die ziekenhuizen voor de meeste gecompliceerde onderzoeken en ingrepen.