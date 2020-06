Ten minste twee aangiftes tegen Rotterdamse politie voor discriminatie en mishandeling tijdens chaotische nacht in parken

Er zijn twee aangiftes gedaan tegen de Rotterdamse politie voor mishandeling en discriminatie. De politie houdt rekening met meer aangiftes. Een vrouw van 23 vertelt op sociale media over de manier waarop ze afgelopen zondag werd gearresteerd in het Roel Langerakpark in Rotterdam-Noord.

In dat park werd de politie bekogeld met stenen en flessen na een schietpartij. Naar aanleiding daarvan en drukte in het Vroesenpark in Noord besloot burgemeester Aboutaleb drie parken in Rotterdam 's avonds te sluiten.

De aangiftes zijn gedaan op basis van een video die rondgaat op sociale media die werd gemaakt door een van de bezoekers van het Langerakpark.

De vrouw beschrijft op Facebook wat ze meemaakte toen ze in het park aan het picknicken was met familie. Zo werd ze tegen de grond gedrukt door drie agenten. "Onderweg terug van de wc zie ik de mannelijke agent mijn zusje duwen met een wapenstok. Ik word gestopt door een derde agent die mij blokt met de fiets, waardoor ik niet verder kon lopen. Ik schreeuwde dat hij mijn zusje met rust moest laten. De agent gaf mij hierna een harde duw met zijn fiets, waarna verschillende agenten mij meerdere malen sloegen met hun wapenstok. Mijn nicht wordt meerdere malen op de grond geduwd en geschopt. Vanaf dit moment is het volledig geëscaleerd."

'Racistisch getinte opmerkingen'

Nadat ze door drie agenten tegen de grond is gewerkt, wordt ze naar een politiebusje gebracht. "Meteen werd naar mijn keel gegrepen", valt te lezen op haar Facebook-pagina. Ondertussen werden haar zusje en nichten het park uitgestuurd. "Dit ging gepaard met racistisch getinte opmerkingen zoals 'opkankeren aap' en nogmaals met grof geweld." De vrouw werd na 21 uur vast te hebben gezeten, vrijgelaten.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat er nog meer mensen zijn die binnenkort aangifte doen tegen de politie. "Er is met enkele andere mensen een afspraak gemaakt om later aangifte te doen."

Lees meer

Volg alles over het coronavirus in ons speciale dossier