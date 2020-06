Verkenning luchtruim verloopt niet soepel voor jonge 'Erasmusvalk', politie schiet te hulp

Daar zit ze dan, wat beteuterd voor zich uit te staren in een kooi van Stichting Vogelklas Karel Schot. De eerste verkenning van het luchtruim ging niet helemaal goed voor de pasgeboren 'Erasmusvalk'. Agenten troffen haar vrijdag aan op de stoep van het ziekenhuis en brachten haar in veiligheid.

Ze is met haar broertje net vier weken oud en haalde al eens het nieuws. Ze werd namelijk geboren op het dak van het Erasmus MC. Ecoresult plaatste hier onlangs een nieuwe broedkast.

Het eerste vliegavontuur voor het meisje liep dus niet goed af. Dit gebeurt vaker volgens André De Baerdemaeker, als ecoloog nauw betrokken bij de Rotterdamse valken en daarnaast voorzitter van Karel Schot. "Dit gebeurde deze week nog vanaf het provinciehuis van Utrecht. Na ongeveer vier weken wordt het tijd om voor het eerst het nest te verlaten. De diertjes zijn dan volop geconcentreerd op de sprong waardoor ze nog wat minder bezig zijn met het feit dat er ook ergens geland moet worden."

Agenten troffen de jonge valk aan en brachten haar in veiligheid. In tegenstelling tot het bericht op Twitter, is de roofvogel ongedeerd gebleven. Omdat ze zodanig verward op de stoep zat, is ze naar de opvang gebracht. "Ik ben blij met het handelen van de agenten. De valk was wat beduusd. Je wil dan niet hebben dat ze de weg oploopt en onder een auto terecht komt," zegt De Baerdemaeker.

Herenigd met familie

De valk wordt verzorgd bij Karel Schot en daar zal ze niet lang blijven volgens verzorger Monique de Vrijer. "Ze is beduusd, maar oké. Als ze binnen een paar dagen weer goed hoogte kan maken in de kooi, kan ze vrijgelaten worden." De valk zal dan herenigd worden met haar familie op het dak van het ziekenhuis.

Wie de foto's van vlak na de geboorte en die van nu naast elkaar legt, ziet dat de jonge valk flink gegroeid is in een paar weken. "Ja dat gaat hard! Er zit veel proteïne in duivenvlees," zegt De Baerdemaeker.