Abdulkadir U: stoere puber of getrainde jihadist?

De FBI trok in 2018 bij de Nederlandse autoriteiten aan de bel. Abdulkadir U. uit Rotterdam wilde mogelijk een aanslag plegen met een drone in Parijs. Bewijs daarvoor is er nooit gevonden. Was het een fantasie van de verdachte, of toch een serieus plan?

Het waren steeds deze uitersten die de rechtszaak op vrijdag in Rotterdam domineerden. De officier van justitie vatte het kernachtig samen. "Is dit een autistische puber die stoer wilde doen op internet, of een getrainde jihadstrijder?"

Eerst zijn verhaal: Abdulkadir U. uit Rotterdam (25). Drie jaar geleden ging de gesjeesde student van de TU Delft naar zijn ouders in Turkije.

"Ik wilde daar gaan studeren, maar dat lukte niet. Terug naar Nederland durfde ik niet, bang dat mijn vrienden mij zouden uitlachen. Mijn ouders wilden dat ik een baantje zocht, ik voelde mij niet prettig."

Smokkelaar

Zijn enige vriend in Turkije, Khalid, vertrok tot overmaat van ramp naar Syrië. "Ik besloot hem achterna te reizen, via een smokkelaar." Hij belandde onder meer in Idlib en verbleef in een appartement met jihadistische strijders.

"Ze wilden dat ik meeging naar militaire trainingen maar daar had ik geen zin in." Na korte tijd was hij weer terug naar Turkije gegaan, andermaal via een smokkelaar. "Ik heb geen strafbare feiten gepleegd en ook niets gezien van oorlogshandelingen."

Het vreemde is dat hij dat wel heeft verteld aan vrienden in Nederland. "Allah geeft rust" had hij gezegd over het ervaren van bombardementen. En zo meer. Teksten als 'de afvalligen moeten afgeslacht worden', 'blijf niet thuis maar trek ten strijde'. En steeds de nadruk op het martelaarschap.

"Broodje aap", was zijn reactie. "Ik had die bombardementen best echt willen meemaken." Zijn advocaat, Kate Lans, somde het op: "Grootspraak, stoerdoenerij, aandacht, uitsloverij. Mijn cliënt leefde jaren in een web van leugens en verzinsels." Ze koppelt dat aan zijn autisme en depressieve klachten. "Hij zag het als een avontuur, bijna als een journalist."

Erasmusbrug

"Ik wilde shockeren", zei hij tegen de rechter. "U kunt ook naakt over de Erasmusbrug lopen, waarom dit?", was de reactie.

Justitie vindt het sowieso allemaal wat veel voor verzinsels. Wat te denken van Osama bin Laden als profielfoto? Militaire handboeken die waren gedownload? Filmpjes met onthoofdingen? Verhalen over het beproeven van chemische wapens op ongelovigen?

En ja, daar waren ze weer: de drones. Maar ook raketten en bazooka's. Had hij niet gesuggereerd dat hij die kon verkopen? "Het was een grap", zei Abdulkadir. En drones hadden al heel lang zijn balangstelling. "Maar ze zijn duur. Ik wilde kijken of ik ze zelf kon bouwen."

Zijn reis naar Syrië wordt door justitie ook niet als een tijdelijke vlucht gezien, maar als een bewuste planning, om deel te nemen aan een groepering die aan Al Qaeda was gelieerd.

Radicaal gedachtegoed

"We sluiten niet uit dat hij het radicale gedachtegoed nog steeds aanhangt." Het was een van de zeldzame momenten dat de verdachte opkeek, na deze opmerking. Als hij zijn verhaal deed, in de extra beveiligde rechtszaal in Rotterdam, dan keek hij voortdurend naar de tafel voor zich. Zachtjes en bedachtzaam formulerend. Maar nu met lichte emotie: "U heeft het maar over gedachtegoed. Maar ik hang die ideologie helemaal niet aan."

Hoofdschuddend verliet hij de zaal, de blik naar de grond. De rechter in Rotterdam gaat nadenken of de zeven jaar cel die justitie heeft geëist gerechtvaardigd is, of dat hij misschien moet worden vrijgesproken. Uitspraak over drie weken.