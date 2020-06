58-jarige man doodgeschoten in Rotterdam, waarschijnlijk met semi-automatisch wapen

Op de Clazina Kouwenbergzoom in Rotterdam is vrijdagavond een 58-jarige man doodgeschoten. De dader of daders zijn nog spoorloos.

Rond 22:15 uur hoorden omwonenden schoten. Agenten troffen het slachtoffer zwaargewond op straat aan. Pogingen om hem te redden mochten niet meer baten.

De politie zegt dat er zeker tien keer is geschoten. Dat zou volgens een woordvoerder kunnen duiden op het gebruik van een semi-automatisch wapen.

Tekst gaat door onder de video





Even verderop, aan de Akkerwinde in Capelle aan den IJssel, stond later een auto in brand. De politie vermoedt dat dat de vluchtauto is.

Een speciaal rechercheteam onderzoekt de zaak en spreekt met getuigen.