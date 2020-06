'Ga niet een gezelschap dat zo goed is de nek omdraaien'

INTERVIEW Danser Danny Boom: 'Ik ben in shock, dit is triest'

Allebei droomden ze ervan ooit deel te mogen uitmaken van Scapino. Hun droom kwam uit en nu zien ze hoe een negatief advies van de Raad van Cultuur het voortbestaan van het bijna 75 jaar oude Scapino Ballet bedreigt.

Danny Boom (27) begon zijn dansopleiding aan het Thorbecke College in Rotterdam en studeerde aan de academie van Lucia Marthas. In 2013 won hij de finale van het televisieprogramma So You Think You Can Dance. In 2014 deed hij als gastdanser mee in Scapino’s TWOOLS.

Voor de Rotterdamse acteur, presentator en danser Jan Kooijman (39) is zijn Scapino-tijd wat langer geleden. Na het behalen van zijn havo-diploma volgde Kooijman de opleiding Uitvoerend Dans aan de Rotterdamse Dansacademie om vervolgens in 2000 aan de slag te gaan als professioneel danser bij het Scapino Ballet.

Droom van iedere danser

Voor jonge dansers in Nederland is dansen bij Scapino misschien wel het meest begeerlijke en het hoogst haalbare, zeggen zowel Danny als Jan.

Danny verzucht: "Scapino. Op school droomde ik er al van. Toen mocht ik na mijn afstuderen bij Scapino dansen. Dat was voor mij echt heel groot."

Jan was tien jaar toen hij begon met dansen. "Toen al vond ik Scapino ongelofelijk goed. Mooie voorstellingen, goede choreografieën, geweldige dansers; het was een soort onbereikbaar iets. Niemand lukte dat."

Toen hun dromen uitkwamen, zagen de jonge dansers van dichtbij hoe Scapino werkte. Danny Boom ontdekte hoe het gezelschap voortdurend bezig was met ontwikkelen van nieuwe ideeën. "Ik zag het constant vernieuwen; het aantrekken van ander publiek, op zoek naar andere concepten, ze zijn echt altijd bezig met vernieuwing."

Leerschool

Jan Kooijman, die zijn vriendin leerde kennen bij Scapino, benadrukt dat het een goede leerschool voor hem was. "Ik ben daar volwassen geworden. Ik heb geleerd wat een werkzaam bestaan is. Ik leerde voor mezelf zorgen. Ik was ambitieus en wilde zo snel mogelijk zo veel mogelijk bereiken en soms lukte dat niet, omdat er wel meer ambitieuze dansers rondliepen."

De twee dansers kunnen het niet begrijpen dat de Raad voor Cultuur adviseert volgend jaar niet langer de jaarlijkse 1,7 miljoen euro subsidie te schenken aan het Rotterdams Scapino Ballet. Waarom wordt een instituut met zo'n breed publiek afgebroken?

"Ik ben in shock, het is heel triest nieuws", zegt Danny. "Ik denk dat niemand het zag aankomen. Vorig jaar hebben ze tachtigduizend bezoekers gehad. Dat zegt al genoeg."

Ongefundeerd

Ook Jan is verbijsterd door het nieuws. "Door het gebrek aan motivatie van de Raad van Cultuur. Met zo een ongefundeerd advies wordt dit gezelschap kaltgestellt. Dat vind ik ongelofelijk."

"Als er van alles zou schorten aan Scapino, als de zalen leeg zouden staan of als de choreografieën gedateerd zouden zijn, zou ik begrijpen dat ze het niet vernieuwend of artistiek niet interessant zouden vinden. Dat is geenszins het geval. Het is alsof er een clubje van zes mensen misschien al langer van Scapino af wil en nu denkt: dit is de kans."

Hoewel ministers in het verleden vrijwel nooit van adviezen van de Raad van Cultuur hebben afgeweken, hopen Jan en Danny dat minister Van Engelshoven dat nu wel doet.

Petitie

Danny Boom zegt dat het verdwijnen van Scapino hard zal aankomen bij zowel dansers als het publiek. "Daarom ga ik zeker mijn steentje bijdragen. Misschien kunnen we een petitie starten? In ieder geval iets doen. Scapino moet blijven; 100 procent!"

Jan Kooijman heeft inmiddels op Facebook een open brief aan minister Van Engelshoven geschreven. "Ik vind dat we met z'n allen achter Scapino moeten gaan staan. Ik hoop heel erg dat ze het redden. En ik hoop dat minister Van Engelshoven durft in te gaan tegen dit advies. Laat die commissie nog keer nadenken. Ga niet een gezelschap dat zo gezond is en zo goed is de nek omdraaien."