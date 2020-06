Steekpartij in Rotterdam-Pendrecht blijkt ruzie om anderhalve meter, verdachte opgepakt

Een 47-jarige Rotterdammer zit vast voor de steekpartij van afgelopen dinsdag aan het Dirkslandhof in Rotterdam-Pendrecht. Daarbij werd een man van 22 met een scherp voorwerp gestoken. Hij raakte zwaargewond.

Aanleiding voor het steken was volgens het slachtoffer een woordenwisseling over de anderhalvemeterregel. De twee kregen het aan de stok toen de 22-jarige man richting de winkel aan de Slinge achter de verdachte liep.

Even later kwamen ze elkaar weer tegen in de supermarkt. De 47-jarige Rotterdammer werd toen opnieuw boos, verklaart het slachtoffer tegen de politie.

Toen het slachtoffer naar huis liep, werd hij door de verdachte achtervolgd in een busje. De bestuurder stapte uit en viel de 22-jarige man aan met een scherp voorwerp om vervolgens weer in de wagen te stappen en weg te rijden.

Donderdag kon hij door agenten worden aangehouden. Hij blijft voorlopig vastzitten.