Quint (10) zamelt honderden knuffels in voor leeftijdsgenootjes met verstandelijke beperking

Het is geen fijne tijd voor kinderen met een verstandelijke beperking die in speciale woonvoorzieningen wonen. Vanwege corona kunnen zij hun ouders namelijk weinig zien en knuffelen zit er ook niet in. Om ze een hart onder de riem te steken, zamelde de 10-jarige Quint Petronilia uit Maassluis tweehonderd knuffelberen in. Vrijdag bracht hij ze rond.

"Ik vind het zielig. Zo hebben ze toch nog iets te knuffelen", vertelt Quint trots. "Dit is ook een teken om te laten zien dat we ze niet zijn vergeten. Ook niet nu, in deze tijd. Dit is een manier waarvan ik dacht van: Hey, zo kan het ook. Sinds dat ik ben geboren, ben ik al vrijwilliger. Dus je weet alle namen en je weet hoe ze zich voelen, daarom heb ik dit ook gedaan."

Zelf bedacht

Hij heeft het idee voor de actie helemaal zelf bedacht. Supermarkt Hoogvliet heeft een spaaractie voor knuffels. Aan zijn moeder heeft hij gevraagd om een oproepje te plaatsen op sociale media, om mensen hun spaarkaart bij hem te laten inleveren.

En hier werd massaal op gereageerd, want binnen no-time verzamelde Quint ruim tweehonderd spaarkaarten. Omdat, de supermarkt het initiatief geweldig vond, besloten ook zij om de actie te steunen.

Een weldoener in hart en nieren

De appel valt niet ver van de boom. Zijn moeder Lisette is al meer dan twintig jaar betrokken bij Stichting Myosotis, een vrijetijdsclub voor mensen met een verstandelijke beperking, die ook helpt met deze actie. Dat haar zoon op deze manier iets wil doen voor anderen maakt haar gigantisch trots.

"Hoe mooi is het al je zo klein bent en zo iets groots op touw kan zetten in deze tijd. Hij heeft nu een leeftijd dat hij ook thuis mag blijven als hij niet mee wil. Maar, Quint is de eerste die bij de deur staat om weg te gaan."

De kinderen zijn gigantisch blij met de knuffels, dat straalt er vanaf. En ook de zorgmedewerkers vinden het helemaal super. "Tien jaar en dan al zo'n grandioos idee, dat is toch geweldig." Haar collega vult aan: "Dat iemand van die leeftijd aan deze mensen denkt en daar worden zij en ook wij heel erg blij van. Dit gaat ze veel plezier, en net even wat extra's in deze tijd geven."