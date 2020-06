Schrik zit erin na schietpartij: 'Zag hem in de middag nog rondlopen'

Flinke schrik na schietpartij: 'Ik zag hem in de middag nog rondlopen'

Buurt geschrokken na fatale schietpartij in Rotterdam-Prinsenland

De fatale schietpartij aan de Clazina Kouwenbergzoom in Rotterdam-'s Gravenland is daar een ochtend na het incident hét gespreksonderwerp. Een 58-jarige man uit de buurt werd daar doodgeschoten. "Ik zag hem in de middag hier nog rondlopen", vertelt een geschrokken buurvrouw. "Ineens lag hij op de grond. Echt verschrikkelijk, zo pal voor de deur."