Vlieg je mee over Rotterdam in deze prachtige 360 graden video?

De Rotterdamse Dakendagen heeft een video gepubliceerd waarin jij onze stad vanboven kan bekijken én zelf kan beslissen welke kant je opkijkt. Gaaf! Ga er dus even voor zitten, zet de videokwaliteit op z'n hoogst en vlieg mee over onze havenstad.

Doordat de video 360 graden is gefilmd, kun je door je muis te bewegen precies het deel van de stad bekijken, dat jij wilt zien. Zo zie je bijvoorbeeld Delfshaven, Kop van Zuid en de Noordsingel.

Platte daken de toekomst

De aanleiding voor het maken van de video is het afgelaste festival Rotterdamse Dakendagen. Dat festival wil laten zien hoe mooi Rotterdam op hoogte is en wat er mogelijk is op de daken. Rotterdam heeft 18,5 vierkante kilometer aan platte daken die in de toekomst gebruikt kunnen worden om bijvoorbeeld te recreëren, voor wateropslag en voor voedsel- en energieproductie.

"We doen nu niets met de daken terwijl we tegelijkertijd de stad vol aan het bouwen zijn. Daardoor komt er minder ruimte voor iedereen", zegt directeur Léon van Geest.

Het festival werd afgelast door corona waardoor het nu niet mogelijk is om Rotterdammers met eigen ogen te laten zien hoeveel platte daken er zijn. "De video is daarom een alternatieve manier om toch de daken te bezoeken", aldus Van Geest.

De video is gemaakt door fotograaf Paul Martens.