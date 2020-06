Barendrechtse ondernemer deelt gratis 10.000 medische mondmaskers uit

"De reden dat we de mondmaskers weggeven is dat er zoveel niet-beschermende maskers in omloop zijn. Wij hebben de juiste mondmaskers en vandaar dat we de mensen duidelijk willen maken de juiste maskers te dragen", zegt Van Oversteeg.

Sinds 1 juni zijn niet-medische mondmaskers verplicht in het openbaar vervoer. Het RIVM meldt dat niet-medische mondmaskers de drager slechts zeer beperkt bescherming bieden tegen een mogelijke besmetting. Dit is ook sterk afhankelijk van de gebruikte materialen. De medische mondkapjes wil het RIVM zoveel mogelijk beschikbaar houden voor de gezondheidszorg.

'Gezondheid boven alles'

"Het is een duur geintje", legt Van Oversteeg uit. "Gelukkig is er een aantal ondernemers die dit initiatief steunen, waardoor we dit kunnen doen. We willen duidelijk maken aan de mensen die ze dragen, draag de juiste. Dit zijn de juiste maskers en zo kunnen we Nederland gezond houden. Dat is de reden."

"Je hoort heel vaak dat er veel niet beschermd zijn en deze wel. Dat vind ik toch wel erg belangrijk", zegt een mevrouw die een stapeltje maskers ophaalt. "Gezondheid gaat boven alles." Veel mensen die door de drive-in rijden vinden het een goed initiatief.

Zo ook de Barendrechtse wethouder Cees Schaap, die ook wat maskers meekrijgt. "Prachtig initiatief. Alles wat bijdraagt om het covid-19 probleem onder controle te brengen, ontvangen we natuurlijk met warme gevoelens."

