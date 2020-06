Rotterdammer Çelik gaat met Schiedamse Polat interim-bestuur Denk vormen

Rotterdammer Çelik laat in een reactie weten dat hij zelf interim-voorzitter van Denk wordt en Polat interim-secretaris. "We gaan ons focussen op de verkiezingen van 2021 en op het aandragen van een volledig nieuw bestuur. Dit moet in oktober gebeuren." Het is vooralsnog de bedoeling dat Çelik en Polat daarna weer een stapje terug doen.

In een roerige tijd voor de partij, waarin onder meer de Rotterdamse oprichter Tunahan Kuzu vertrok als partijleider, werd er zaterdagmiddag via een videoverbinding een algemene ledenvergadering gehouden. Öztürk maakte hierin het nieuws bekend. Çelik organiseerde deze vergadering. [195110:Denk Rotterdam vindt gedwongen vertrek van partijleider 'onacceptabel']