Flinke zet in NK Tegelwippen: 40 meter tuin aangelegd in Kralingen

Het project aan de Brouwersstraat is af

De handen gingen zaterdag uit de mouwen in de Brouwersstraat in Rotterdam-Kralingen. Wijkbewoners hebben namelijk 40 meter aan geveltuin aangelegd in de straat. "De bewoners hebben hiermee bijgedragen aan de doelstelling van de gemeente," laat buurtbewoner Maritsa van Luttikhuizen weten.